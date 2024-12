Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta 250 di Auckland 2025, in programma sul cemento neozelandese dal 30 dicembre al 5 gennaio. In assenza della due volte campionessa Coco Gauff è comunque un’americana a guidare il seeding: si tratta di Madison Keys, che debutterà contro l’unica tennista italiana presente in tabellone, ovvero Lucia Bronzetti. Completano la top 4 delle teste di serie Mertens, Anisimova e la beniamina di casa Lulu Sun. Da segnalare infine la presenza nel main draw di ben quattro campionesse Slam: Sofia Kenin, Emma Raducanu, Sloane Stephens e Naomi Osaka. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE WTA 250 AUCKLAND 2025

(1) Keys vs Bronzetti

Starodubtseva vs Cristian

Kenin vs X. Wang

Q vs (5) Tauson

(4) Sun vs Marino

Pera vs Q

Niemeier vs Q

Montgomery vs (6) Raducanu

(8) Volynets vs E.Andreeva

Li vs Stephens

Minnen vs Q

Parks vs (3) Anisimova

(7) Osaka vs Q

Q vs Grabher

Baptiste vs (WC) Jamrichova

(WC) V. Wang vs (2) Mertens

Programmazione Wta Auckland 2025

Lunedì 30 dicembre – Primo turno

Martedì 31 dicembre – Primo turno

Mercoledì 1 gennaio – Secondo turno

Giovedì 2 gennaio – Secondo turno

Venerdì 3 gennaio – Quarti di finale

Sabato 4 gennaio – Semifinali

Domenica 5 gennaio – Finale

Dove vedere in tv il Wta 250 di Auckland

La diretta televisiva del WTA 250 di Auckland 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.

Montepremi in euro

PRIMO TURNO – € 2.614

SECONDO TURNO – € 3.654

QUARTI DI FINALE – € 5.977

SEMIFINALE – € 10.502

FINALISTA – € 18.842

VINCITRICE – € 31.887

Assegnazione punti per il ranking

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 30 punti

QUARTI DI FINALE – 54 punti

SEMIFINALI – 98 punti

FINALISTA – 163 punti

VINCITRICE – 250 punti