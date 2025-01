L’entry list del torneo Wta 500 di Linz 2025, in programma dal 27 gennaio al 2 febbraio su campi veloci indoor. Elina Svitolina ed Ekaterina Alexandrova sono tra le giocatrici con la miglior classifica ad aver scelto il torneo austriaco post-Australian Open. Presente anche la nostra Elisabetta Cocciaretto, mentre Lucia Bronzetti è fuori di qualche posizione e spera in qualche forfait per entrare in main draw senza dover giocare le qualificazioni. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Linz.

ENTRY LIST WTA 500 LINZ 2025

Elina Svitolina 23

Ekaterina Alexandrova 28

Maria Sakkari 32

Dayana Yastremsk 33

Anastasia Potapova 35

Marketa Vondrousova 39

Lulu Sun 40

Elina Avanesyan 43

Katerina Siniakova 45

Rebecca Sramkova 46

Peyton Stearns 47

Clara Tauson 50

Olga Danilovic 51

Elisabetta Cocciaretto 52

Viktoriya Tomova 53

Jessica Bouzas Maneiro 54

Belinda Bencic 15 (SR)

ALTERNATES

1 Anhelina Kalinina 55

2 Mayar Sherif 65

3 Sorana Cirstea 69

4 Veronika Kudermetova 75

5 Lucia Bronzetti 73