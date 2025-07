È cominciata una nuova era in casa Juve, che dalla prossima stagione parlerà sempre più francese dentro e fuori dal campo.

Tra pochi giorni i bianconeri ritorneranno in campo per preparare la prossima stagione. Gli uomini di Tudor si rivedranno alla Continassa il 24 luglio, per poi trasferirsi in Germania dal 2 al 10 agosto. La Juve si allenirà per una settimana ad Herzogenaurach, proprio come lo scorso anno. Il 10 agosto, poi, andrà in scena l’amichevole contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park.

Damien Comolli vuole consegnare una rosa il più completa possibile al tecnico croato già per il ritiro, ma non avrà molti giorni a disposizione. Il nuovo direttore generale bianconero avrà bisogno di una mano e, nei prossimi giorni, sarà affiancato da un direttore tecnico. La scelta è ricaduta su François Modesto, ex difensore francese e direttore sportivo del Monza.

Mercato Juve, Modesto pronto ad intervenire: il comunicato del club

La Juventus ha diverse trattative sul tavolo, sia in entrata che in uscita. Ci saranno diversi discorsi da portare avanti nei prossimi giorni e Modesto potrebbe diventare presto una figura chiave del mercato bianconero. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: “La Juventus è lieta di dare il benvenuto a François Modesto, che da oggi, martedì 15 luglio 2025, ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico del Club, alle dirette dipendenze del Direttore Generale Damien Comolli”.

“Quarantasette anni tra poco più di un mese – il 19 agosto – François Modesto è nato a Bastia e, dopo una carriera da calciatore durata quasi vent’anni, dal 1997 al 2016, ha deciso subito di intraprendere una carriera manageriale, ricoprendo incarichi dirigenziali in Grecia, Inghilterra e Italia. Modesto ha trascorso una parte significativa della sua carriera in Italia, prima sul campo e poi dietro la scrivania, acquisendo una conoscenza approfondita del calcio italiano in tutte le sue sfaccettature”

E ancora: “La prima esperienza di François come direttore sportivo e responsabile dello scouting risale al 2016, all’Olympiacos in Grecia, dove ha vinto tre campionati e una coppa nazionale. Nel 2019 si è trasferito al Nottingham Forest, in Inghilterra, dove ha concluso il suo mandato triennale di direttore del calcio con la promozione del club inglese in Premier League dopo 23 anni di assenza. Successivamente, nell’estate del 2022, è passato al Monza, in Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico del club neopromosso in Serie A, ruolo che ha mantenuto fino alla fine del 2024. La sua esperienza, visione e versatilità saranno un valore aggiunto fondamentale per il nostro Club“.