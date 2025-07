La storia d’amore fra Moise Kean e la Fiorentina sembra destinata a durare ancora per molto: svolta sul rinnovo.

Anche la Fiorentina riscalda i motori in vista dell’inizio della nuova stagione. La giornata di oggi ha rappresentato una tappa importante nel calendario viola, grazie alla presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore. L’ex tecnico di Milan e Al-Nassr si è subito dimostrato aperto ad un calcio divertente ed emozionante, per confermare e migliorare lo stato di salute dei gigliati.

A prendere parola nelle scorse ore non è stato solo Pioli, ma anche Moise Kean. L’attaccante azzurro, reduce da un’annata a dir poco stellare – dopo l’addio all’ambiente Juventus, dove non riusciva più a trovare stimoli – era finito al centro di numerose voci di mercato. Alle quali ha risposto il giocatore stesso durante la presentazione della stagione al Viola Park.

Kean resta alla Fiorentina: il piano per confermarlo

In occasione del saluto al nuovo tecnico, ha preso parola Moise Kean, intenzionato a spegnere ogni possibile fiamma di mercato che risponde a suo nome. Il numero 2o viola, ai microfoni del club, si è dimostrato molto motivato per l’inizio della nuova stagione, per la quale non vede l’ora di tornare in campo. Parole che giungono a ridosso della scadenza del periodo di validità della sua clausola – valida entro le 23.59 del 15 luglio, per cui un club italiano o straniero può acquistare l’attaccante versando 52 milioni nelle casse della Fiorentina.

E secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, manca sempre meno all’estensione del contratto che lo legherebbe così alla Fiorentina fino al 2030. Estensione che prevede anche adeguamento dell’ingaggio con un aumento di circa 4,5 milioni di euro annui.

Per i tifosi della squadra toscana, la speranza è che anche col nuovo allenatore ci sia del gran feeling. Le statistiche che hanno caratterizzato la passata annata di Kean sono a dir poco da capogiro: si tratta di 25 gol e 3 assist in 44 partite. Numeri che hanno contribuito alla conquista della Conference League – avvenuta per la quarta volta consecutiva per la Viola.