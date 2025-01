Il tabellone principale e gli accoppiamenti dell’Atp 250 di Adelaide 2025, torneo in programma sul cemento in Australia dal 6 all’11 gennaio. Le prime due teste di serie sono gli statunitensi Tommy Paul e Sebastian Korda, mentre beneficeranno di un bye al primo turno anche i cechi Machac (3) e Lehecka (4). Spiccano alcuni primi turno interessanti come Shapovalov-Auger Aliassime e Bautista-Davidovich, mentre non sono presenti tennisti italiani. Si sono infatti cancellati il giorno prima che il main draw venisse sorteggiato sia Lorenzo Musetti che Matteo Arnaldi. Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno.

TABELLONE ATP 250 ADELAIDE 2025

PRIMO TURNO

(1) Paul bye

Q vs Safiullin

Goffin vs Munar

Q vs (7) Nakashima

(3) Machac bye

Cazaux vs Q

Vukic vs Giron

Shapovalov vs (5) Auger-Aliassime

(6) Bublik vs Kecmanovic

Rinderknech vs O’Connell

Q vs (WC) Tu

(4) Lehecka bye

(8) Etcheverry vs (WC) Schoolkate

Zhang vs (WC) Kokkinakis

Bautista Agut vs Davidovich Fokina

(2) Korda bye

PROGRAMMAZIONE ATP ADELAIDE 2025

Lunedì 6 gennaio – Primo turno

Martedì 7 gennaio – Primo turno

Mercoledì 8 gennaio – Secondo turno

Giovedì 9 gennaio – Quarti di finale

Venerdì 10 gennaio – Semifinali

Sabato 11 gennaio – Finale

DOVE VEDERLO IN TV

La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante il torneo, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti.

MONTEPREMI (IN EURO)

PRIMO TURNO – € 7.046

SECONDO TURNO – € 11.528

QUARTI DI FINALE – € 19.853

SEMIFINALE – € 34.269

FINALISTA – € 58.289

VINCITORE – € 99.923

PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITORE – 250 punti