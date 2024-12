Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Brisbane 2025, torneo in programma sul cemento outdoor dal 29 dicembre al 5 gennaio. Come di consueto, la nuova stagione prende il via in Australia e lo fa con un evento che vede ai nastri di partenza numerose big. A guidare il seeding è la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, ma di top 10 ce ne sono ben quattro. Sale invece a undici il numero di top 20 presenti. Non figura nell’entry list invece alcuna tennista italiana. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

Montepremi in dollari

PRIMO TURNO – $ 12.200

SECONDO TURNO – $ 14.000

TERZO TURNO – $ 20.400

QUARTI DI FINALE – $ 38.000

SEMIFINALE – $ 79.000

FINALISTA – $ 135.000

VINCITRICE – $ 220.000

Montepremi in euro

PRIMO TURNO – € 11.013

SECONDO TURNO – € 12.638

TERZO TURNO – € 18.415

QUARTI DI FINALE – € 34.303

SEMIFINALE – € 71.316

FINALISTA – € 121.869

VINCITRICE – € 198.600

Assegnazione punti per il ranking

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 32 punti

TERZO TURNO – 60 punti

QUARTI DI FINALE – 108 punti

SEMIFINALI – 195 punti

FINALISTA – 325 punti

VINCITRICE – 500 punti

L’entry list del torneo

1​ SABALENKA, ARYNA 1​

2​ PEGULA, JESSICA 7​

3​ NAVARRO, EMMA 8​

4​ KASATKINA, DARIA 9​

5​ BADOSA, PAULA 12​

6​ SHNAIDER, DIANA 13​

7​ KALINSKAYA, ANNA 14​

8​ OSTAPENKO, JELENA 15​

9​ ANDREEVA, MIRRA 16​

10​ KOSTYUK, MARTA 18​

11​ AZARENKA, VICTORIA 20​

12​ FRECH, MAGDALENA 25​

13​ NOSKOVA, LINDA 26​

14​ SAMSONOVA, LIUDMILA 27​

15​ ALEXANDROVA, EKATERINA 28​

16​ PUTINTSEVA, YULIA 29​

17​ YASTREMSKA, DAYANA 33​

18​ POTAPOVA, ANASTASIA 35​

19​ WANG, XINYU 37​

20​ LINETTE, MAGDA 38​

21​ JABEUR, ONS 42​

22​ SRAMKOVA, REBECCA 43​

23​ AVANESYAN, ELINA 44​

24​ BOUZKOVA, MARIE 45​

25​ STEARNS, PEYTON 47​

26​ YUAN, YUE 49​

27​ TOMOVA, VIKTORIYA 54​

28​ UCHIJIMA, MOYUKA 56​

29​ KALININA, ANHELINA 57​

30​ ZARAZUA, RENATA 58​

31​ RAKHIMOVA, KAMILLA 63​

32​ WANG, YAFAN 64​

33​ KRUEGER, ASHLYN 65​

34​ KESSLER, MCCARTNEY 67​

35​ BUCSA, CRISTINA 71​

36​ BLINKOVA, ANNA 75​

37​ KUDERMETOVA, VERONIKA 76​

38​ RUS, ARANTXA 80​

L’albo d’oro

2009 Viktoryja Azaranka b. Marion Bartoli 6–3, 6–1

2010 Kim Clijsters b. Justine Henin 6–3, 4–6, 7–6(6)

2011 Petra Kvitová b. Andrea Petković 6–1, 6–3

2012 Kaia Kanepi b. Daniela Hantuchová 6–2, 6–1

2013 Serena Williams b. Anastasija Pavljučenkova 6–2, 6–1

2014 Serena Williams b. Viktoryja Azaranka 6–4, 7–5

2015 Marija Šarapova b. Ana Ivanović 6(4)–7, 6–3, 6–3

2016 Viktoryja Azaranka b. Angelique Kerber 6–3, 6–1

2017 Karolína Plíšková b. Alizé Cornet 6–0, 6–3

2018 Elina Svitolina b. Aljaksandra Sasnovič 6–2, 6–1

2019 Karolína Plíšková b. Lesja Curenko 4–6, 7–5, 6–2

2020 Karolína Plíšková b. Madison Keys 6–4, 4–6, 7–5

2021 Annullato per pandemia di Coronavirus

2022 Non disputato

2023 Non disputato

2024 Elena Rybakina b. Aryna Sabalenka 6–0, 6–3