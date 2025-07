Il Napoli sta per chiudere l’affare di Noa Lang: è arrivato in Italia per svolgere le visite mediche, poi firmerà il nuovo contratto.

Il Napoli sta per accogliere Noa Lang in rosa come nuovo giocatore azzurro. L’olandese è già arrivato in Italia per svolgere le visite mediche a Villa Stuart e quest’oggi firmerà anche il contratto che lo legherà al club partenopeo. Di seguito tutti i dettagli sull’accordo.

Napoli, il programma di Noa Lang: i dettagli e le cifre del nuovo contratto

Noa Lang ha spinto fortemente per trasferirsi al Napoli e la sua volontà è stata fondamentale per il passaggio in Italia dal PSV Eindhoven. Il giocatore ha addirittura deciso di rinunciare a parte dello stipendio pur di arrivare al Napoli di Antonio Conte.

Quest’oggi – martedì 15 luglio – il giocatore olandese è arrivato in Italia ed è a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Dopodiché firmerà il contratto con la sua nuova squadra.

L’operazione di mercato per Lang è stata chiusa per 25 milioni di parte fissa più 2 milioni di euro di bonus. Inoltre, il PSV manterrà il 10% sulla sua futura rivendita. Presto firmerà anche il contratto valido fino al 2030 per 2,5 milioni di euro più bonus di ingaggio.