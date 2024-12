Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Auckland 2025, torneo in programma sul cemento outdoor dal 30 dicembre al 5 gennaio. L’americana Madison Keys guida il seeding dell’evento di scena in Nuova Zelanda, seguita dalla belga Elisa Mertens e dall’altra statunitense Amanda Anisimova. Assente la due volte campionessa in carica Coco Gauff, mentre l’unica italiana ai nastri di partenza è Lucia Bronzetti. Da segnalare infine la presenza di ben quattro campionesse Slam: Emma Raducanu, Naomi Osaka, Sofia Kenin e Sloane Stephens. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

Montepremi in dollari

PRIMO TURNO – $ 2.890

SECONDO TURNO – $ 4.040

QUARTI DI FINALE – $ 6.608

SEMIFINALE – $ 11.610

FINALISTA – $ 20.830

VINCITRICE – $ 35.250

Montepremi in euro

PRIMO TURNO – € 2.614

SECONDO TURNO – € 3.654

QUARTI DI FINALE – € 5.977

SEMIFINALE – € 10.502

FINALISTA – € 18.842

VINCITRICE – € 31.887

Assegnazione punti per il ranking

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 30 punti

QUARTI DI FINALE – 54 punti

SEMIFINALI – 98 punti

FINALISTA – 163 punti

VINCITRICE – 250 punti

L’entry list del torneo

1. Madison Keys (USA) 21

2. Elise Mertens (BEL) 34

3. Amanda Anisimova (USA) 36

4. Lulu Sun (NZL) 40

5. Clara Tauson (DEN) 50

6. Emma Raducanu (GBR) 59​

7. Naomi Osaka (USA) 60​

8. Katie Volynets (USA) 61​

9. Julie Grabner (AUT) 73​

10. Bernarda Pera (USA) 74​

11. Lucia Bronzetti (ITA) 77

12. Sloane Stephens (USA) 78​

13. Erika Andreeva 79

14. Sofia Kenin (USA) 83

15. Jacqueline Cristian (ROU) 85

16. Jule Niemeier (GER) 89

17. Hailey Baptiste (USA) 90

18. Greet Minnen (BEL) 93

19. Ann Li (USA) 94

20, Xiyu Wang (CHN) 97​

21. Yulia Starodubtseva (UKR) 100

22. Rebecca Marino (CAN) 101

L’albo d’oro (dal 2000 in poi)

2000 Anne Kremer b. Cara Black 6–4, 6–4

2001 Meilen Tu b. Paola Suárez 7–6(8), 6–2

2002 Anna Smashnova b. Tat’jana Panova 6–2, 6–2

2003 Eléni Daniilídou b. Cho Yoon-jeong 6–4, 4–6, 7–6(2)

2004 Eléni Daniilídou b. Ashley Harkleroad 6–3, 6–2

2005 Katarina Srebotnik b. Shinobu Asagoe 5–7, 7–5, 6–4

2006 Marion Bartoli b. Vera Zvonarëva (1) 6–2, 6–2

2007 Jelena Janković b. Vera Zvonarëva (2) 7–6(9), 5–7, 6–3

2008 Lindsay Davenport b. Aravane Rezaï 6–2, 6–2

2009 Elena Dement’eva b. Elena Vesnina 6–4, 6–1

2010 Yanina Wickmayer b. Flavia Pennetta (1) 6–3, 6–2

2011 Gréta Arn b. Yanina Wickmayer (1) 6–3, 6–3

2012 Zheng Jie b. Flavia Pennetta (2) 2–6, 6–3, 2–0 ritiro

2013 Agnieszka Radwańska b. Yanina Wickmayer (2) 6–4, 6–4

2014 Ana Ivanović b. Venus Williams 6–2, 5–7, 6–4

2015 Venus Williams b. Caroline Wozniacki (1) 2–6, 6–3, 6–3

2016 Sloane Stephens b. Julia Görges 7–5, 6–2

2017 Lauren Davis b. Ana Konjuh 6–3, 6–1

2018 Julia Görges b. Caroline Wozniacki (2) 6–4, 7–6(4)

2019 Julia Görges b. Bianca Andreescu 2–6, 7–5, 6–1

2020 Serena Williams b. Jessica Pegula 6–3, 6–4

2021-2022 Annullato per pandemia di Coronavirus

2023 Coco Gauff b. Rebeka Masarova 6–1, 6–1

2024 Coco Gauff b. Elina Svitolina 6(4)–7, 6–3, 6–3