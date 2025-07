Juric è stato ricoverato in ospedale per un’infezione batterica: ecco come sta il tecnico dell’Atalanta, c’è il comunicato ufficiale.

Momenti di preoccupazione in casa dell’Atalanta che oggi – martedì 15 luglio – si è radunata al centro sportivo di Zingonia senza però il suo nuovo tecnico. Ivan Juric è stato infatti ricoverato in ospedale per un’infezione batterica alle vie aeree, nello specifico alla gola. Emanato un comunicato ufficiale da parte del club bergamasco.

Juric ricoverato in ospedale: le condizioni del tecnico

L’allenatore della Dea ha contratto un’infezione batterica alla gola. Nelle scorse ora è stato perciò ricoverato in ospedale e sarà dimesso solamente nei prossimi giorni. Il tecnico ha riportato un’infiammazione alle vie aeree, che si è poi trasformata in un’infezione batterica dell’epiglottide, così come reso noto dalla stessa Atalanta.

Juric non è stato perciò presente al primo giorno di raduno dell’Atalanta, anche se le sue condizioni stanno man mano migliorando.

Il club ha, tramite un comunicato ufficiale, fatto sapere che: “L’allenatore Ivan Juric nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica all’epiglottide trattata con terapia antinbiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni”.