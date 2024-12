Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta 500 di Brisbane 2025, in programma sul cemento australiano dal 29 dicembre al 5 gennaio. A guidare il seeding è la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, seguita dalla statunitense Emma Navarro, che prende lo spot di tabellone originariamente riservato alla connazionale Jessica Pegula, costretta al ritiro per un problema al ginocchio. Non ci sono tenniste italiane, tuttavia non manca lo spettacolo vista la presenza nel main draw di giocatrici di primo piano. Sono infatti presenti campionesse slam come Azarenka e Ostapenko, aspiranti tali come Badosa e Kasatkina, ma anche giovani in rampa di lancia come Andreeva e Shnaider. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE WTA 500 BRISBANE 2025

(1) Sabalenka bye

Tomova vs Zarazua

Linette vs Kessler

(15) Putintseva bye

(10) Azarenka bye

(Q) Inglis vs (WC) Joint

Bouzkova vs (WC) Gibson

(7) Ostapenko bye

(4) Badosa bye

Avanesyan vs Sramkova

Jabeur vs Zheng

(14) Alexandrova bye

(12) Noskova bye

(Q) Todoni vs Bucsa

Blinkova vs (Q) Bejlek

(8) Andreeva bye

(6) Kalinskaya bye

Krueger vs Uchijima

Rakhimova vs Lamens

(11) Frech bye

(13) Samsonova bye

X. Wang vs (Q) P.Kudermetova

V. Kudermetova vs Stearns

(3) Kasatkina bye

(5) Shnaider bye

Kalinina vs Y. Wang

Yuan vs Rus

(9) Kostyuk bye

(16) Yastremska bye

Potapova vs (Q) Bogdan

(Q) Hon vs Birrell

(2) Navarro bye

Programmazione Wta Brisbane 2025

Domenica 29 dicembre – Primo turno

Lunedì 30 dicembre – Primo turno

Martedì 31 dicembre – Secondo turno

Mercoledì 1 gennaio – Secondo turno

Giovedì 2 gennaio – Terzo turno

Venerdì 3 gennaio – Quarti di finale

Sabato 4 gennaio – Semifinali

Domenica 5 gennaio – Finale

Dove vedere in tv il Wta 500 di Brisbane

La diretta televisiva del WTA di Brisbane 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà inoltre una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.

Montepremi in euro

PRIMO TURNO – € 11.013

SECONDO TURNO – € 12.638

TERZO TURNO – € 18.415

QUARTI DI FINALE – € 34.303

SEMIFINALE – € 71.316

FINALISTA – € 121.869

VINCITRICE – € 198.600

Assegnazione punti per il ranking

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 32 punti

TERZO TURNO – 60 punti

QUARTI DI FINALE – 108 punti

SEMIFINALI – 195 punti

FINALISTA – 325 punti

VINCITRICE – 500 punti