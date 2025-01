Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta 500 di Adelaide 2025, in programma sul cemento australiano dal 6 all’11 gennaio. Livello altissimo nello Stato dell’Australia Meridionale, dove tutte le teste di serie sono top 15. A guidare il seeding sono le americane Jessica Pegula ed Emma Navarro, seguite dalla russa Daria Kasatkina e dall’altra statunitense Danielle Collins. Non sono invece presenti italiane dato che l’unica che per diritto di ranking sarebbe stata ammessa in tabellone, Jasmine Paolini, ha preferito cancellarsi all’ultimo e volare a Melbourne per preparare l’Australian Open. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE WTA 500 ADELAIDE 2025

PRIMO TURNO

(1) Pegula bye

Noskova vs Andreeva

Kostyuk vs Q

Q vs (5) Badosa

(4) Collins vs Jabeur

Vekic vs Putintseva

Pavlyuchenkova vs Vondrousova

Q vs (6) Shnaider

(8) Ostapenko vs Frech

Haddad Maia vs Keys

Q vs (WC) Jones

(WC) Gadecki vs (3) Kasatkina

(7) Kalinskaya vs Q

Q vs Samsonova

Q vs Alexandrova

(2) Navarro bye

PROGRAMMA WTA ADELAIDE 2025

Lunedì 6 gennaio – Primo turno

Martedì 7 gennaio – Primo turno

Mercoledì 8 gennaio – Secondo turno

Giovedì 9 gennaio – Quarti di finale

Venerdì 10 gennaio – Semifinali

Sabato 11 gennaio – Finale

DOVE VEDERE IN TV IL WTA DI ADELAIDE

La diretta televisiva del WTA di Adelaide 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà inoltre una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.

