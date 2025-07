Ecco i 26 azzurri convocati per la kermesse iridata di scherma in programma dal 22 al 30 luglio in Georgia: torna Martina Favaretto, Capo delegazione sarà Daniele Garozzo.

Sono 26 gli azzurri convocati per i Campionati del Mondo Assoluti “Tbilisi 2025”, l’appuntamento più importante della stagione di scherma internazionale.

Dal 22 al 30 luglio, in Georgia, andrà in scena la prima kermesse iridata del nuovo quadriennio olimpico e l’Italia, reduce dalle 13 medaglie vinte agli Europei di Genova, si presenta con una spedizione ambiziosa che sarà guidata da Daniele Garozzo. Per l’olimpionico del fioretto, ora Vicepresidente vicario della FIS, sarà la prima volta da Capo delegazione al fianco del Presidente federale Luigi Mazzone.

LE CONVOCAZIONI

I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile) hanno deciso di riproporre quasi in blocco il gruppo che ha ottenuto eccellenti risultati in tutte le armi nella recente competizione continentale disputata in casa, con poche novità dovute principalmente a due importanti rientri: la fiorettista Martina Favaretto e la sciabolatrice Eloisa Passaro, entrambe recuperate dopo i rispettivi infortuni subiti a inizio giugno.

Nel dettaglio, il fioretto maschile conferma il quartetto dell’argento olimpico di Parigi 2024 e del titolo continentale di un mese fa con il campione europeo individuale Guillaume Bianchi, l’iridato in carica Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi. Riserva in Italia sarà Davide Filippi.

Tra le fiorettiste riecco Martina Favaretto, convocata per il “doppio impegno” con la capitana Arianna Errigo e Anna Cristino; sarà invece “staffetta” tra Martina Batini, che gareggerà soltanto nell’individuale, e la campionessa uscente Alice Volpi chiamata a prendere il suo posto nella prova a squadre.

Sono cinque anche i prescelti per la spada maschile: Davide Di Veroli, Matteo Galassi e Andrea Santarelli per entrambe le competizioni di specialità mentre, come a Genova, Valerio Cuomo disputerà solo l’individuale e Gianpaolo Buzzacchino sarà invece impiegato nella gara a squadre.

Tra le spadiste, invece, con le olimpioniche Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, completa il nuovo quartetto Sara Maria Kowalczyk. Resta in “preallarme” in patria, come riserva, Lucrezia Paulis.

Gli sciabolatori azzurri saranno Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre.

Infine, nella sciabola femminile, Eloisa Passaro rientra dall’infortunio ed è in convocazione con Michela Battiston, Chiara Mormile e Mariella Viale. Indicati come riserve nella sciabola Dario Cavaliere tra gli uomini e Manuela Spica tra le donne.

VETERANI ED ESORDIENTI

Per l’Italia, che arriva al Mondiale forte di ben 59 podi conquistati in questa stagione di Coppa del Mondo oltre alle 13 medaglie vinte all’Europeo, spicca ancora il mix di esperienza e gioventù, in una convocazione che vede convivere 13 medagliati olimpici ma anche ben sei debuttanti in una kermesse iridata di cui due Under 20: Matteo Galassi e Mariella Viale sono ancora nella categoria Giovani, ed esordiranno al pari di Anna Cristino, Matteo Neri, Gianpaolo Buzzacchino e Sara Kowalczyk.

Curiosità: sarà il primo Mondiale a livello individuale per Guillaume Bianchi (che al Cairo nel 2022 tirò solo a squadre vincendo l’oro), e il ritorno su questo palcoscenico, da olimpionica, per Giulia Rizzi sette anni dopo Wuxi 2018. Veterana del gruppo è la capitana Arianna Errigo, al suo 13° Campionato del Mondo (e con 22 medaglie fin qui conquistate), toccherà la doppia cifra anche Rossella Fiamingo che in Georgia vivrà la sua decima rassegna iridata.

Per le prove individuali sono ammessi al tabellone principale, di diritto, i “top 16” del ranking internazionale che dunque esordiranno direttamente nel “turno da 64”. Saranno invece chiamati a partire dalla fase a gironi, e quindi a staccare il pass per il giorno seguente in cui si assegneranno le medaglie, gli atleti che ad oggi occupano una posizione che va dal numero 17 in poi nel seeding. Per l’Italia, dunque, tireranno sin dal primo step – per qualificarsi al tabellone principale – la spadista Fiamingo (il 22 luglio), gli sciabolatori Torre e Neri (il 24), gli spadisti Galassi e Cuomo, e le sciabolatrici Mormile, Viale e Passaro (il 26). Tutti gli altri sono già ammessi alla giornata clou delle rispettive specialità per diritto di ranking.

COME SEGUIRE LE GARE

Il Mondiale, che non si disputa nell’anno olimpico e dunque tornerà un biennio dopo l’ultima edizione tenutasi nel 2023 a Milano (evento che segnò un successo per l’Italia sia organizzativo che in pedana), in questa versione Tbilisi 2025 avrà un calendario rivisitato rispetto al passato. Confermata la durata di nove giorni ma con una sequenza diversa, che porterà all’assegnazione delle medaglie dal 23 al 30 luglio, con di mezzo due giornate dedicate solo alle qualificazioni ai tabelloni principali (il 24 e il 29, che si aggiungono al 22 in cui si disputeranno le prime eliminatorie).

Sulla base di questa nuova programmazione il 23 luglio saranno in palio i titoli individuali di fioretto maschile e spada femminile, il 25 quelli di sciabola maschile e fioretto femminile; il 26 ancora per il fioretto maschile e la spada femminile saranno assegnate le prime medaglie a squadre; il 27 la serie delle gare individuali si chiuderà con le fasi finali di spada maschile e sciabola femminile; il 28 i verdetti delle prove a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile; il 30 luglio chiusura con spada maschile e sciabola femminile a squadre.

La Georgia è due ore avanti rispetto all’Italia, dunque l’inizio delle fasi finali, al via alle 18 locali, è previsto quando nel nostro Paese saranno le 16 (nella tabella riepilogativa sono indicati già gli “orari italiani”). Anche il Mondiale di Tbilisi 2025 godrà di una grande copertura televisiva, con fasi finali in diretta sia su RAI Sport (e RAI Play) che su SKY. Sul sito della FIE – la Federazione Internazionale di Scherma – saranno disponibili in diretta streaming tutti gli altri assalti. Sui canali social e web della FIS, ovviamente, il racconto quotidiano della prima trasferta iridata degli azzurri nel nuovo quadriennio olimpico.