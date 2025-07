La presentazione della quarta tappa del Tour de France 2025: i percorso, l’analisi dei Gran Premi della Montagna ed i favoriti della quarta tappa

Philipsen ha abbandonato il Tour de France ieri. La brutta caduta gli ha rimediato una frattura della clavicola che gli ha impedito di proseguire con la corsa francese. L’operazione è però andata bene e presto lo rivedremo protagonista sui pedali. La Grand Boucle, però, non si ferma affatto, anzi.

Dopo la volata di Dunkerque, il Tour de France arriva in Normandia nella quarta tappa della durata di 174,2 chilometri che porterà i corridori da Rouen ad Amiens. Una frazione molto simile alla tappa di domenica, la seconda del Tour – forse è un po’ più selettiva – che ha visto la vittoria di Van der Poel con conseguente conquista della maglia gialla.

Tour de France 2025: i favoriti

Ed è facile ipotizzare come l’attuale leader della classifica generale sia uno dei grandi favoriti per questa vittoria di tappa. Ma se consideriamo i possibili favoriti, non possiamo menzionare Pogacar e Vingegaard. Lo sloveno ed il danese sono i due grandi big del Tour e peraltro seguono ad un’incollatura in classifica proprio Van der Poel.

Nelle considerazioni di vittoria di tappa, però, occhio anche a Van Aert, Evenepoel, Vauquelin, Alaphilippe, Gregoire, Hirschi e Roglic. Le sorprese in questa tappa potranno arrivare dai cinque Gran Premi della Montagna previsti negli ultimi 50 chilometri e presenti in rapida successione.

E’ bene precisare, però, come i cinque Gran Premi della Montagna siano due di terza categorie e tre di quarta, quindi di gran lunga lontani per poter impensierire i corridori.