Spettacolare vittoria per Pogacar che ottiene il suo 100esimo successo da ciclista professionista: ecco com’è andata la tappa

Si è conclusa la quarta tappa del Tour de France con una super vittoria da parte di Tadej Pogacar che grazie al successo della tappa Amiens Métropole – Rouen ha raggiunto un traguardo che no dimenticherà mai ovvero la 100esima vittoria in carriera, tra l’altro da campione del mondo.

Non poteva vincere in modo migliore Pogacar che con un volata mozzafiato ha concluso la tappa davanti ai soliti Van der Poel e Vingegaard. Era stato Mathieu a dare il via allo sprint, ma non è bastato per contenere uno straripante sloveno che conquista la prima tappa di questo Tour.

Pogacar 10(0) e lode: Almeida dietro il successo di Tadej

Pogacar ha conquistato questa vittoria da lontano, attaccando sui pendii più ripidi ed esaltandosi naturalmente nella parte finale con uno sprint devastante. L’ultimo campione del mondo su strada ad imporsi nel Tour era stato Julian Alaphilippe ad inizio 2021 dunque ben 4 anni di attesa.

Nei 174,2 km su un percorso incisivo con 2.050 metri di altitudine, ben cinque salite a caratterizzare questa interessante tappa che ha visto Almeida fissare un ritmo incredibile per la UAE Team Emirates-XRG, giocando un ruolo fondamentale per Pogacar mentre Jonas Vingegaard era l’unico a poter effettivamente insidiare il campione del mondo.

Il problema è che il portoghese ha fatto un lavoro talmente perfetto per Pogacar da lanciarlo nel momento clou per la sua 18esima vittoria al Tour. La classifica generale però vede sempre davanti Van der Poel grazie alle migliori posizioni nelle prime fasi (54 contro 92 in totale).