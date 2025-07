Sono 89 gli azzurri selezionati (48 uomini, 41 donne) per i Campionati Europei U23 di atletica di Bergen (Norvegia) in programma dal 17 al 20 luglio.

Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei U23 di Bergen (Norvegia) in programma dal 17 al 20 luglio. Sono 89 gli azzurri selezionati (48 uomini, 41 donne), il numero più alto di sempre per la manifestazione dedicata alla categoria Promesse.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Del team fanno parte due talenti che hanno già conquistato medaglie europee a livello assoluto: il saltatore in alto Matteo Sioli, bronzo agli Europei indoor di Apeldoorn con 2,29, e Luca Sito, primatista italiano dei 400 metri (44.75), doppio argento a Roma con la staffetta 4×400 uomini e mista. In squadra anche Francesco Pernici, protagonista in maglia azzurra agli Europei per nazioni di Madrid con il secondo posto negli 800 metri.

Carte importanti dalla marcia: l’Italia schiera, tra gli altri, l’argento U23 della passata edizione Alexandrina Mihai, insieme a Giulia Gabriele, Emiliano Brigante, Nicola Lomuscio. In gara altri azzurri di Roma 2024 come Simone Bertelli (asta), Rachele Mori (martello), Aurora Vicini (alto), le sprinter delle World Relays Gaya Bertello e Clarissa Vianelli, l’ottocentista già in gara a Mondiali ed Europei indoor Giovanni Lazzaro, gli emergenti in evidenza ai Tricolori di Grosseto Vittorio Ghedina (400hs) e Damiano Dentato (200).

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23

Bergen (Norvegia), 17-20 luglio 2025

La squadra italiana

UOMINI

100m – 4x100m Andrea BERNARDI Atl. Riccardi Milano 1946 100m – 4x100m Mattia SILVESTRELLI Atl. Stud. Rieti A. Milardi 100m – 4x100m Junior TARDIOLI Atl. Stud. Rieti A. Milardi 200m – 4x100m Filippo CAPPELLETTI Atl. O.S.A. Saronno Lib. 200m – 4x100m Damiano DENTATO Atl. Stud. Rieti A. Milardi 200m – 4x100m Eduardo LONGOBARDI G.A Fiamme Gialle / Fiamme Gialle G. Simoni 400m – 4x400m Tommaso BONINTI* Atletica Livorno 400m – 4x400m Matteo DI BENEDETTO* Pro Sesto Atl. Cernusco 400m – 4x400m Federico FALSETTI* Assi Giglio Rosso Firenze 400m – 4x400m Luca SITO* G.A. Fiamme Gialle / CUS Pro Patria Milano 800m Gabriele ANGIONO Battaglio C.U.S. Torino Atl. 800m Giovanni LAZZARO C.S. Aeronautica Militare / Assindustria Sport 800m – 4x400m Francesco PERNICI G.A. Fiamme Gialle / Free Zone 1500m Alessandro PASQUINUCCI Asd La Fratellanza 1874 1500m Luca SANTORUM Atletica Alto Garda e Ledro 1500m Simone VALDUGA C.S. Aeronautica Militare / U.S. Quercia Dao Conad 5000m – 10000m Thomas D’ESTE Assindustria Sport 5000m Konjoneh MAGGI Atl. Casone Noceto 10000m Stefano CECERE Atl. Am. Cisternino Ecolservizi 10000m Nicolò CORNALI Atl. Reggio Asd 110hs Oliver MULAS Athletic Club 96 Alperia 400hs Dario BRESSANELLO Asd Acsi Atletica Campidoglio 400hs Davide CAPOBIANCO Aden Exprivia Dai Optical Molfetta 400hs – 4x400m Vittorio GHEDINA Atletica Meneghina 3000st Francesco MAZZA Atl. Casone Noceto 3000st Ayoub TAISSIR Lagarina Crus Team Alto Federico CELEBRIN Trevisatletica Alto Marcello DONADONI** Atletica Bovolone Alto Matteo SIOLI Euroatletica 2000 Alto Edoardo STRONATI** G.A. Fiamme Gialle / Pro Sesto Atl. Cernusco Asta Simone BERTELLI G.A. Fiamme Gialle / Safatletica Piemonte ASD Asta Federico BONANNI C.S. Aeronautica Militare / Atl. Stud. Rieti A. Milardi Asta Andrea DEMONTIS C.U.S. Cagliari Lungo Samuele BALDI Atl. Libertas Unicusano Livorno Lungo David Desiba GAUZE GA Aristide Coin Venezia 1949 Lungo Francesco Ettore INZOLI G.A. Fiamme Gialle / CUS Pro Patria Milano Triplo Federico Lorenzo BRUNO Athletic Club 96 Alperia Triplo Alex FABBRI A.S.D. Pontevecchio Bologna Triplo Federico MORSELETTO Atl. Stud. Rieti A. Milardi Disco Stefano MARMONTI Atl. Libertas Unicusano Livorno Martello Filippo Maria IACOCCA S.S. Vittorio Alfieri Asti Giavellotto Kristian LAZZARETTO Atl. Vicentina Giavellotto Lucio Claudio VISCA Fiamme Gialle G. Simoni Marcia 10000m Emiliano BRIGANTE C.S. Aeronautica Militare / Trieste Atletica Marcia 10000m Nicola LOMUSCIO G.S. Avis Barletta A.S.D. Marcia 10000m Luigi REIS Trieste Atletica Decathlon – 4x400m Lorenzo MELLANO A.S.D. Atl. Fossano ‘75 Decathlon Alberto NONINO Atletica Malignani Libertas UD 4x100m Filippo DEZZA Bergamo Stars Atletica

*Saranno in tre a correre la gara individuale dei 400

** Il terzo saltatore in alto sarà definito nei prossimi giorni

DONNE