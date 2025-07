I lanciatori azzurri Leonardo Fabbri e Zane Weir saranno in gara domenica in Friuli allo stadio Teghil, tappa Bronze del Continental Tour di atletica.

La entry list del Meeting “Sport e Solidarietà” di Lignano Sabbiadoro (Udine), edizione n. 36, si è chiusa con l’annuncio della presenza di Leonardo Fabbri (Aeronautica), campione europeo del peso e primatista italiano con 22,98.

Argento iridato a Budapest nel 2023, campione in carica nella Diamond League, di rientro dal viaggio negli Usa a Eugene (settimo con 21,71 al Prefontaine Classic) Fabbri sarà la stella di una gara di alto livello che infiammerà lo stadio Teghil nella tappa Bronze del Continental Tour.

Con lui in pedana il compagno di nazionale e di allenamento Zane Weir (Fiamme Gialle), azzurro già campione europeo indoor nel 2023 e vincitore a Lignano nella passata edizione. In pedana anche Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia), i sudafricani Kyle Blignaut e Aiden Smith, il britannico Scott Lincoln.

Non mancano atleti azzurri anche nelle altre gare in programma. Nei 400 metri maschili, a sfidare il sudafricano campione olimpico di Rio 2016 e primatista mondiale Wayde van Niekerk saranno Vladimir Aceti e Riccardo Meli (Fiamme Gialle), argento agli Europei con la 4×400. Nei 1500 metri si rivede in pista Ludovica Cavalli (Fiamme Oro), finalista mondiale a Budapest nel 2023. Nella stessa prova maschile gareggia Ala Zoghlami (Fiamme Oro), papà da pochi giorni. A illustrare i dettagli organizzativi sono stati il presidente della Nuova Atletica del Friuli Giorgio Dannisi e il direttore dell’evento Stefano Scaini.

Il meeting “Sport e Solidarietà” avrà inizio alle 20, prevista la diretta su RaiSport, differita su www.atleticaitaliana.tv e app Sportface.