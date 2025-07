Dopo la risonanza magnetica fatta in mattinata, Jannik Sinner annulla il test nel pomeriggio che avrebbe dovuto dargli certezze sul campo.

Wimbledon 2025 è sinonimo di sorprese. Dopo le innumerevoli teste di serie ‘saltate’ tra il primo e il secondo turno del torneo inglese, sembrava che tutto fosse già successo in questa grande rassegna. In realtà, nei giorni successivi, è successo davvero di tutto. Dalla qualificazione di Flavio Cobolli ai quarti di finale di uno Slam, fino al match di ieri, tra Sinner e Dimitrov.

L’altoatesino, dopo qualche minuto di gioco, è caduto scivolando sull’erba, colpendo il terreno col gomito. Il tennista azzurro è rimasto dolorante, chiamando poi successivamente il fisioterapista. Nel frattempo la sfida andava avanti inesorabile, con il bulgaro Grigor Dimitrov che danzava sul campo e colpiva l’avversario con colpi che solo lui è capace di fare nel circuito ATP.

Inaspettatamente, però, durante un servizio nel terzo set arriva un boccone amarissimo: infortunio al pettorale per il bulgaro, che crolla a terra dolorante e in lacrime. Dopo un breve controllo non c’è altro da fare che ritirarsi e lasciare il terreno di gioco, accompagnato da Sinner e dagli applausi di tutto il centrale.

Wimbledon, Sinner tra risonanza magnetica e il test annullato

Dopo il match, Grigor Dimitrov non è stato l’unico dei due a lasciare il campo con un problema fisico. Jannik Sinner, infatti, era evidentemente dolorante, con la partita che, senza l’infortunio dell’avversario, sarebbe stata probabilmente molto difficile per l’altoatesino.

Nella mattinata di oggi è stata fatta una risonanza magnetica al gomito ‘incriminato’, per comprendere di più sul problema fisico subito dal n°1 del ranking ATP. Per comprende appieno e avere sensazioni migliori sul proseguo del torneo, Jannik Sinner, in piena sintonia con il proprio staff, ha deciso di prenotare un campo di allenamento per preparare le prossime sfide del torneo.

Nel pomeriggio, però, quando l’altoatesino era atteso al campo di allenamento, è arrivata la notizia dell’annullamento del test pomeridiano atteso da diverse ore. Una notizia che, dunque, non fa ben sperare, almeno sulla carta, riguardo le condizioni dell’azzurro.