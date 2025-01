Tante emozioni nelle nove partite valide per la regular season NBA 2024/2025 andate in scena nella notte italiana tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio. Il match di cartello era ovviamente quello tra New York Knicks e Oklahoma City Thunder, che metteva di fronte due franchigie con una lunga striscia aperta di vittorie. C’era però curiosità per vedere impegnati tanti altri campioni, da LeBron James a Nikola Jokic. Ecco cos’è successo.

OKC fa 14 di fila

Gli Oklahoma City Thunder sconfiggono con il punteggio di 117-107 i New York Knicks e consolidano il primato a Ovest. Sono 14 i successi consecutivi per Shai Gilgeous-Alexander (33 punti) e compagni. Da segnalare anche i 20 punti di Williams e i 19 (di cui 15 nell’ultimo quarto) di Wiggins; si ferma a 9 la striscia di vittorie di fila per i Knicks.

Detroit vince senza Fontecchio

Quinta vittoria nelle ultime sei gare per i Detroit Pistons, che battono per 98-94 gli Charlotte Hornets nella prima gara senza Jaden Ivey, operato per la frattura al perone sinistro. Ancora assente per motivi personali Simone Fontecchio, che pochi giorni fa ha perso suo nonno, l’ex nazionale di basket Vittorio Pomilio.

Denver s’inchina agli Spurs

Non ha deluso le aspettative il confronto tra i Denver Nuggets e i San Antonio Spurs, che a sorpresa ha visto prevalere la franchigia del Texas per 113-110. Merito in gran parte di Victor Wembanyama, capace di mettere a referto 35 punti e 18 rimbalzi. Numeri simile per Nikola Jokic (41 punti e 18 rimbalzi), che a fine partita ha speso parole al miele per il francese: “E’ un ragazzo speciale, verrà ricordato a lungo”.

Trentello di James

LeBron James sigla 30 punti nel successo dei Los Angeles Lakers sugli Atlanta Hawks (119-102) e supera ufficialmente Michael Jordan in una classifica speciale: quella del maggior numero di gare con almeno 30 punti a referto (563). Ora non c’è più nessuno davanti al neo 40enne, che intanto si gode il quarto posto dei gialloviola a Ovest.

McCollum show

La sesta vittoria stagionale dei New Orleans Pelicans porta la firma di CJ McCollum, che firma una prestazione da 50 punti (eguagliato il proprio career high) con ben 10 triple a bersaglio. 132-120 il punteggio finale, con i Washington Wizards che subiscono il ko numero 26 della stagione.

Ok Boston e Cleveland

Tutto facile per le prime due a Est. I Celtics regolano gli Houston Rockets per 109-86 nel segno di Derrick White (23 punti), Tatum e Pritchard (20 a testa). I Cavaliers invece si affidano a Evan Mobley, protagonista di una doppia doppia da 34 punti e 10 rimbalzi, per mandare al tappeto con lo score di 134-122 i Dallas Mavericks, che senza Luka Doncic non sanno più vincere (quattro sconfitte consecutive). Infine, negli altri match della giornata, successi per gli Orlando Magic (a domicilio contro i Toronto Raptors) e per i Sacramento Kings (per 138-133 contro i Memphis Grizzlies).

I risultati della notte

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 98-94

Toronto Raptors – Orlando Magic 97-106

Houston Rockets – Boston Celtics 86-109

New Orleans Pelicans – Washington Wizards 132-120

Oklahoma City Thunder – New York Knicks 117-107

Dallas Mavericks – Cleveland Cavaliers 122-134

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 110-113

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 138-133

Los Angeles Lakers – Atlanta Hawks 119-102

Le partite in programma stanotte (tra sabato 4 e domenica 5)

00:00 Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers

01:00 Detroit Pistons vs Minnesota Timberwolves

01:00 Indiana Pacers vs Phoenix Suns

02:00 Chicago Bulls vs New York Knicks

02:00 Miami Heat vs Utah Jazz

02:00 Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers

02:00 San Antonio Spurs vs Denver Nuggets

02:30 Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies

04:30 Los Angeles Clippers vs Atlanta Hawks

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 30-4

Boston Celtics 26-9

New York Knicks 24-11

Orlando Magic 21-15

Milwaukee Bucks 17-15

Miami Heat 17-15

Atlanta Hawks 18-17

Indiana Pacers 17-18

Detroit Pistons 16-18

Chicago Bulls 15-19

Philadelphia 76ers 13-19

Brooklyn Nets 13-21

Toronto Raptors 8-27

Charlotte Hornets 7-26

Washington Wizards 6-26

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 29-5

Memphis Grizzlies 23-12

Houston Rockets 22-12

Los Angeles Lakers 20-14

Denver Nuggets 19-14

Dallas Mavericks 20-15

Los Angeles Clippers 19-15

San Antonio Spurs 18-16

Minnesota Timberwolves 17-16

Golden State Warriors 17-16

Phoenix Suns 15-17

Sacramento Kings 16-19

Portland Trail Blazers 11-22

Utah Jazz 7-25

New Orleans Pelicans 6-29