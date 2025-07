E’ una di quelle notizie travolgenti che riguarda la MotoGP ed uno dei piloti più iconici. Arriva l’ufficialità per Jorge Martin di Aprilia.

Jorge Martin non è un pilota qualunque. È uno di quei talenti che, quando spalanca il gas, riesce a far sembrare semplice anche l’impossibile. Chi segue la MotoGP lo sa: Martin è velocità pura, aggressività controllata, talento cristallino.

Un pilota capace di accendere la gara in qualunque momento, sempre pronto a lottare per il podio, anche quando le condizioni non sono delle migliori. È stato protagonista di stagioni spettacolari, con sorpassi da manuale e staccate da brivido, uno di quelli che – diciamolo – riesce davvero a fare la differenza.

Jorge Martin ora è ufficiale, ritorno in pista e mercato

Negli ultimi mesi, però, Jorge Martin ha dovuto fare i conti con qualcosa che nessun pilota ama affrontare: lo stop forzato. Un infortunio che ha interrotto bruscamente la sua corsa, costringendolo a fermarsi proprio quando le cose stavano iniziando a girare per il verso giusto. Il rientro, si sa, è sempre un momento delicato, carico di dubbi e aspettative. Bisogna capire se il corpo regge, se la testa è pronta, se si è davvero tornati quelli di prima. E proprio per questo, il test a Barcellona rappresentava un passaggio fondamentale.

Infatti, Jorge è tornato in pista per una sessione di test in sella alla Aprilia RSV4. Non si trattava di una prova qualunque, ma di un momento cruciale per valutare le proprie condizioni fisiche, a pochi giorni dalla visita medica di controllo prevista per lunedì. Le sensazioni, a quanto pare, sono state più che buone. “Sono molto contento delle prime sensazioni – ha scritto sui social – c’è ancora del lavoro da fare e ho qualche fastidio in certi punti del corpo. Stiamo lavorando molto per tornare il prima possibile. Grazie mille al Circuito di Barcellona per avermi permesso di preparare il mio ritorno”.

Parole che raccontano determinazione e realismo. Perché sì, il ritorno è vicino, però non è ancora il momento di cantar vittoria. Prima ci sarà, con tutta probabilità, un altro test, questa volta a Misano, in sella alla RS-GP25, la MotoGP vera, quella da gara. Quello sarà l’ultimo banco di prova prima del rientro ufficiale, previsto a Brno. Un obiettivo che Jorge vuole raggiungere senza bruciare le tappe, ma con la voglia chiara di tornare protagonista.

Senza ombra di dubbio, la sua assenza si è fatta sentire nel paddock. Perché Martin non è solo un pilota veloce, è un personaggio, un punto di riferimento per tanti tifosi e per il team Aprilia. Il suo ritorno porterà nuova linfa, nuove battaglie e, con ogni probabilità, spettacolo puro. Ora non resta che attendere, ma una cosa è certa: Jorge Martin sta tornando, e lo sta facendo nel modo giusto riaccendendo le speranze non solo dell’Aprilia, voci di mercato, infatti, lo circondano.