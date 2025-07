Mondiale per Club, la prima semifinale ha visto trionfare il Chelsea sul Fluminense: il risultato finale e i marcatori del match.

Al Meadowlands Stadium di East Rutherford, in New Jersey, è andata in scena la prima semifinale del Mondiale per Club che ha visto affrontarsi Chelsea e Fluminense.

I brasiliani sono stati una delle rivelazioni della nuova competizione del calcio che conta ma alla fine si sono arresi al Chelsea di Maresca. In finale sono perciò approdati i Blues che attendono ora di scoprire chi dovranno affrontare tra PSG e Real Madrid al MetLife Stadium.

Fluminense-Chelsea: la spuntano i Blues che si qualificano in finale al Mondiale per Club

Quella tra Fluminense e Chelsea è stata una semifinale dominata dai Blues. Il grande protagonista del match è stato sicuramente l’ex Joao Pedro, autore della doppietta che ha siglato lo 0-2. La prima rete, al 18esimo, l’ha segnata con uno splendido destro a giro; la seconda, arrivata al 56esimo, l’ha segnata ripartendo a campo aperto e poi sparando la palla – imparabile – sotto la traversa.

Insomma, all’esordio assoluto col Chelsea, Joao Pedro ha giocato una partita incredibile e ha letteralmente portato sulle sue spalle la propria squadra in finale al Mondiale per Club. Non resta che attendere la serata di domani per capire chi tra PSG e Real Madrid alla fine arriverà a vedersela contro gli uomini di Maresca.