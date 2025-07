Georgia v Italia concluderà la fase a gironi dell’Italia Maschile U20, impegnata nel gruppo C del World Rugby U20 Championship.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Gli Azzurrini ospiteranno allo stadio San Michele di Calvisano (calcio d’inizio alle 20:30, diretta su Rai Sport e Sky Sport Max). Per una sfida cruciale nella rincorsa ai piazzamenti per il prosieguo della competizione, Coach Santamaria si affida a una formazione adatta a contrastare la grande intensità fisica che i georgiani portano di solito in campo.

Le parole di coach Santamaria

Proprio l’Head Coach presenta la sfida: “La Georgia è una squadra che sta facendo bene, ormai da parecchi anni, soprattutto a livello U20. Sappiamo che il loro pack è molto organizzato e fisico: in quel fondamentale ci sarà una sfida importante per noi. Ci troviamo davanti a una squadra che ha segnato tre mete alla nuova Zelanda e quattro all’Irlanda: una formazione che ha armi importanti, che ci metterà nella condizione di limitare le opportunità che offriremo loro e ci richiederà una ottima gestione della disciplina. Siamo in un momento positivo dal punto di vista mentale: ci siamo concentrati sul recupero, in vista di una partita fisica che richiederà un grande sforzo nelle fasi statiche. Manteniamo il nostro processo di crescita e il percorso su cui stiamo lavorando, puntando ad arrivare mentalmente carichi e pronti a questa importante sfida”.

La formazione dell’Italia U20 per la sfida con la Georgia:

15. Gianmarco PIETRAMALA (Unione Rugby Firenze)

14. Alessandro DRAGO (Mogliano Veneto Rugby)

13. Edoardo TODARO (Northampton Saints Academy)

12. Riccardo CASARIN (Amatori & Union Rugby Milano)

11. Federico ZANANDREA (Mogliano Veneto Rugby)

10. Roberto FASTI (Rugby Casale)

9. Niccolò BENI (Biarritz Olympique)

8. Nelson CASARTELLI (Rugby Paese)

7. Antony Italo MIRANDA (Rugby Paese)

6. Giacomo MILANO (Capitano, Rugby Noceto)

5. Enoch OPOKU-GYAMFI (Bath Rugby Academy)

4. Mattia MIDENA (Rugby Paese)

3. Nicola BOLOGNINI (Rugby Badia 1981)

2. Nicolò Michele CORVASCE (S.S. Lazio Rugby 1927)

1. Sascha MISTRULLI (FC Grenoble)

A disposizione

16. Alessio CAIOLO-SERRA (Stade Olympique Chamberien Rugby)

17. Sergio PELLICCIOLI (Rugby Petrarca)

18. Luca TREVISAN (Golden Lions)

19. Simone FARDIN (Rugby Casale)

20. Piero GRITTI (ASM Clermont Auvergne)

21. Carlo Antonio BIANCHI (Unione Rugby Firenze)

22. Luca ROSSI (Pesaro Rugby)

23. Riccardo IOANNUCCI (Rugby Petrarca)