Arrivano i primi verdetti per le semifinali di Wimbledon. Fritz batte Kachanov mentre la Sabalenka supera l’arduo ostacolo Siegemund.

Tanto spettacolo in questa prima giornata di quarti di finale di Wimbledon 2025. In programma oggi i due quarti di finali maschili e i due quarti di finale femminili. La prima due partite del giorno sono state quella tra Taylor Fritz e Karen Kachanov, e quella tra Aryna Sabalenka e Laura Siegemund.

Fritz-Khachanov, l’americano passa e attende uno tra Norrie e Alcaraz

Taylor Fritz dimostra di trovarsi bene sulla superficie dei campi di Wimbledon, dove già l’anno scorso aveva ottenuto i quarti di finale. Per lui è una prima volta in questo torneo, dato che non aveva mai raggiunto una semifinale slam su questo tipo di terreno.

L’americano ha gestito egregiamente il ‘problema’ Khachanov, vincendo i primi due set con facilità. Nel primo parziale, in apertura, l’americano è andato subito avanti 3-0, gestendo poi i game successivi fino al 6-3 finale. Nel secondo set subito tre palle break al primo game – non sfruttate -, per poi ottenere il break sul 4-4, servendo per il 6-4 finale.

Tutto sembrava andare per un 3-0, ma Khachanov reagisce di prepotenza e il terzo set è un soliloquio: 6-1 per il russo. Sembra possibile la rimonta per il russo, che va subito 2-0 nel quarto. La rimonta è però immediata, con l’americano che si riporta 2-2. Poi tanti ottimi servizi ed errori in risposta portano il match al tie-break, dove basta il primo match-point a Fritz per esultare

Sabalenka-Siegemund, la bielorussa passa col brivido iniziale

La n°1 del ranking WTA passa il turno e accede in semifinale, dove attenderà una tra Anisimova e Pavlyuchenkova. La sfida, sulla carta, vedeva di gran lunga favorita la primatista mondiale, con l’avversaria che si trova solo al n°104 del ranking del mondo. L’esperta tedesca classe 1988 però, ha giocato un tennis splendido in questo torneo, vincendo quattro sfide consecutive senza mai lasciare un set.

‘Record’ che ha mantenuto anche dopo il primo parziale, dove sorprendentemente la Siegemund ha ottenuto due break iniziali e la vittoria del set col punteggio di 6-3. Non è bastata la rimonta di Sabalenka, che da sotto 5-2 ha recuperato fino al 5-4 per la tedesca. La 37enne non ha sbagliato nell’ultimo game, regalandosi il vantaggio.

Da qui, poi, la reazione della bielorussa, che ha lasciato solo due game alla tedesca nel secondo set, terminato con un netto 6-2. Siegemund sembrava però non aver subito il colpo, andando addirittura sul 3-1 nel terzo set, a tre game da un successo insperato. La Sabalenka, da qui in avanti alza il ritmo, seppur, dopo il contro-break, abbia perso nuovamente il servizio nel game successivo.

Dal 4-3 servizio Siegemund, però, solo una tennista in campo. Grandissimo rimonta con doppio break consecutivo e vittoria per 6-4 per la bielorussa, che continua il suo grande torneo e approda così in semifinale.