Sport in tv oggi mercoledì 9 luglio: i due azzurri a caccia della semifinale a Wimbledon. Mondiale per Club, chi sfiderà il Chelsea in finale?

Questo mercoledì 9 luglio ci regalerà tantissimo sport di alto livello: dal doppio quarto di finale italiano a Wimbledon fino alla super sfida tra PSG-Real Madrid nel segno di Mbappé, valida per la semifinale del Mondiale per Club, senza dimenticare la cronometro al Tour de France.

Nel tempio del tennis Jannik Sinner sfiderà Ben Shelton dopo la vittoria tristemente ottenuta dopo il ritiro di Grigor Dimitrov (Jannik era sotto 2-0). L’altoatesino non è al top della forma poiché proprio nell’incontro con il bulgaro è scivolato ad inizio match e ieri ha annullato l’allenamento delle 17:00.

Più o meno in contemporanea, Flavio Cobolli sfiderà il suo idolo Novak Djokovic sul Centrale, un’esperienza che il tennista azzurro non dimenticherà mai. Come detto, PSG e Real Madrid si sfideranno per accaparrasi un posto in finale al Mondiale per Club contro il Chelsea. Tappa di velocità al Tour con la Caen-Caen a cronometro.

Sport in tv oggi: tutti gli orari

09.30, Tiro con l’arco (Coppa del Mondo) – Compound a squadre maschile/femminile, turni preliminari (nessuna copertura televisiva/streaming prevista)

10.35, Ciclismo femminile (Giro d’Italia, quarta tappa) – Castello Tesino-Pianezze (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.45 fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+ dalle ore 12.45)

11.10, Ciclismo (Giro d’Austria, prima tappa) – Steyr-Steyr (nessuna copertura televisiva/streaming prevista)

12.00 Vela (Mondiali iQFOIL) – regate (diretta streaming sul canale YouTube di iQFOIL Class)

12.20 Volley femminile (Nations League) – Francia-Giappone (diretta streaming su VBTV)

13.10 Ciclismo (Tour de France, quinta tappa) – Caen-Caen, cronometro individuale (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45)

14:00, Tennis (Wimbledon, quarti di finale femminili) – Swiatek-Samsonova (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 4K, Sky Sport 251-253; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW)



14:00, Tennis (Wimbledon, quarti di finale femminili) – Andreeva-Bencic (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 4K, Sky Sport 251-253; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15:30 circa, Tennis (Wimbledon, quarti di finale maschili) – Sinner-Shelton, subito dopo la sfida tra Swiatek-Samsonova (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 4K, Sky Sport 251-253; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16:00 circa, Tennis (Wimbledon, quarti di finale maschili) – Cobolli-Djokovic, subito dopo la sfida tra Andreeva-Bencic (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 4K, Sky Sport 251-253; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17:00 Volley femminile (Nations League) – Italia-Belgio (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17:30 Tiro con l’arco (Coppa del Mondo) – Ricurvo individuale maschile/femminile, qualificazioni (nessuna copertura televisiva/streaming prevista)

18:00 Calcio femminile (Europei) – Inghilterra-Olanda (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, UEFA Tv)

18:00 Rugby (Mondiali Under 20) – Inghilterra-Australia (diretta streaming su The Rugby Channel)

18:30 Rugby (Mondiali Under 20) – Nuova Zelanda-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, The Rugby Channel)

19.30 Volley femminile (Nations League) – Germania-Canada (diretta streaming su VBTV)

20:30 Volley femminile (Nations League) – Olanda-Turchia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20:30 Rugby (Mondiali Under 20) – Italia-Georgia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, The Rugby Channel)

20:30 Rugby (Mondiali Under 20) – Francia-Argentina (diretta streaming su The Rugby Channel)

21.00 Calcio femminile (Europei) – Francia-Galles (diretta streaming su UEFA Tv)

21:00 Calcio (Mondiale per Club, semifinale) – PSG-Real Madrid (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity, DAZN)

23:00 Volley femminile (Nations League) – Repubblica Dominicana-Cina (diretta streaming su VBTV)