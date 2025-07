Il rischio per la Ferrari è stato enorme: il disastro di Charles Leclerc fa discutere, l’ex compagno di squadra non le manda a dire.

Il weekend di Silverstone era cominciato molto bene per la Ferrari ma si è rapidamente trasformato in un altro mezzo flop. Le prove libere del venerdì avevano dato fiducia al team di Maranello e a tutti i tifosi, prima che le qualifiche relegassero Leclerc e Hamilton in terza fila. Il 7 volte campione del mondo ha poi concluso la sua gara al quarto posto, mentre il monegasco è arrivato al traguardo addirittura 14esimo.

La Ferrari resta seconda in classifica Costruttori e guadagna anche qualcosa sulla Mercedes, ma è una magra consolazione. Con i nuovi aggiornamenti un po’ tutti si aspettavano una SF-25 decisamente più prestante a Silverstone e invece i problemi sembrano ancora persistere. Leclerc ammette che la strategia pensata a inizio gara è stata sbagliata ma al tempo stesso mette in evidenza come il passo della Ferrari non possa essere considerato soddisfacente.

Sul circuito inglese il pilota di Monte Carlo ha vissuto anche momenti di nervosismo con il suo ex compagno di squadra Carlos Sainz. Lo spagnolo, oggi alla guida della Williams, e il monegasco hanno dato vita a una battaglia senza esclusione di colpi che non ha però portato benefici a nessuno dei due.

Disastro Leclerc: è su tutte le furie, cosa è successo

Carlos Sainz ha infatti terminato la sua gara al 12esimo posto mentre Leclerc ha concluso 14esimo: entrambi, quindi, non sono riusciti a centrare la zona punti. Sono soprattutto due gli episodi che hanno fatto discutere, anche se solo uno di questi è stato trasmesso in televisione. Si tratta di quanto accaduto nella curva 4, con il ferrarista che si è buttato all’interno della Williams di Sainz riuscendo a prendergli la posizione.

Una mossa che ha fatto arrabbiare non poco l’ex pilota della Rossa, che ha richiesto invano che i commissari indagassero sull’azione del suo ex compagno di squadra. In curva 15 Sainz ha provato a rifarsi attaccando Leclerc all’esterno: quando il sorpasso sembrava in atto il monegasco ha perso il controllo della sua SF-25 ed è finito addosso alla Williams dello spagnolo.

Proprio questo secondo episodio non è stato mostrato in tv. Sainz ha usato parole molto dure nei confronti di Leclerc, affermando senza troppi giri di parole che Charles “ha distrutto la gara“. Il ferrarista ha poi confermato di essersi scusato con Carlos: “Quello alla curva 15 è stato un errore da parte mia ed è stata chiaramente colpa mia e sono andato a trovare Carlos per questo. Perché so che gli è costato dei punti”.