Momento magico per Carlos Alcaraz che non sbaglia ai quarti di Wimbledon e travolge Norrie: ecco chi incontrerà in semifinale.

Carlos Alcaraz, ora come ora, è il più in forma di tutti: è impossibile da negare. Lo spagnolo è riuscito a stra-vincere anche ai quarti di finale e a strappare così il pass per approdare direttamente in semifinale a Wimbledon anche in questo 2025 che ormai gli sta sorridendo.

Alcaraz va come un treno: vince contro Norrie e si prepara per la semifinale di Wimbledon

Contro Norrie non c’è stata storia e il punteggio parla da sé: Alcaraz ha infatti vinto per 6-2, 6-3, 6-3. Non ha ceduto neanche per un momento e ha portato con facilità il risultato dalla sua. Adesso si sta perciò già preparando per la semifinale dove se la vedrà con Fritz.

Di fatto, Alcaraz per il terzo anno di fila ha conquistato la semifinale a Wimbledon. Al momento sembra andare davvero tutto in discesa per lo spagnolo che ce la metterà sicuramente tutta per riagganciare la finale e provare a vincere – di nuovo – il Grande Slam londinese.