Giro d’Italia 2023, il calendario completo delle 21 tappe: programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario completo del Giro d’Italia 2023, edizione numero 106 della Corsa Rosa in programma dal 6 al 28 maggio prossimi. Come ogni anno torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di ciclismo italiani, un evento che trascende il significato sportivo e unisce lo Stivale lungo tre settimane che promettono spettacolo e riscoperta del territorio. Un Giro 2023 davvero italiano, con 17 regioni attraversate e un solo sconfinamento in Svizzera. I grandi favoriti sono Remco Evenepoel e Primoz Roglic, mentre l’Italia spera nel recupero di Giulio Ciccone dopo la positività al Covid dei giorni scorsi.

Il percorso promette scintille con tre cronometro individuali, tra cui la cronoscalata di Monte Lussari, che potrebbero far gola a Filippo Ganna. Poi tante salite, con gli arrivi di Campo Imperatore, Monte Bondone e Tre Cime di Lavaredo a stuzzicare l’immaginario collettivo. In tutto le salite ufficiali saranno ben 49, con un dislivello complessivo di oltre 51mila metri. Insomma, un appuntamento da vivere nel dettaglio giorno per giorno: di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio il Giro d’Italia 2023.

TV E STREAMING – Il Giro d’Italia 2023 sarà trasmesso sia in chiaro che sulle emittenti a pagamento, con una copertura praticamente totale in entrambi i casi. Sia RaiSport e RaiDue che Eurosport infatti offriranno la diretta tv integrale di tutte le tappe della Corsa Rosa, che saranno visibili anche in diretta streaming tramite numerose opzioni quali RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Sky Go e Now Tv. Sportface vi racconterà giorno per giorno il Giro 2023 in tempo reale con percorsi, aggiornamenti, classifiche, commenti e molto altro ancora.

Prima tappa, sabato 6 maggio

Fossacesia Marina-Ortona, 19,6 km (cronometro individuale)

Seconda tappa, domenica 7 maggio

Teramo-San Salvo, 201 km

Terza tappa, lunedì 8 maggio

Vasto-Melfi, 216 km

Quarta tappa, martedì 9 maggio

Venosa-Lago Laceno, 175 km

Quinta tappa, mercoledì 10 maggio

Atripalda-Salerno, 171 km

Sesta tappa, giovedì 11 maggio

Napoli-Napoli, 162 km

Settima tappa, venerdì 12 maggio

Capua-Campo Imperatore (Gran Sasso d’Italia), 218 km

Ottava tappa, sabato 13 maggio

Terni-Fossombrone, 207 km

Nona tappa, domenica 14 maggio

Savignano sul Rubicone-Cesena, 35 km (cronometro individuale)

Lunedì 15 maggio: primo giorno di riposo

Decima tappa, martedì 16 maggio

Scandiano-Viareggio, 196 km

Undicesima tappa, mercoledì 17 maggio

Camaiore-Tortona, 219 km

Dodicesima tappa, giovedì 18 maggio

Bra-Rivoli, 179 km

Tredicesima tappa, venerdì 19 maggio

Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana, 207 km

Quattordicesima tappa, sabato 20 maggio

Sierre-Cassano Magnago, 193 km

Quindicesima tappa, domenica 21 maggio

Seregno-Bergamo, 195 km

Lunedì 22 maggio: secondo giorno di riposo

Sedicesima tappa, martedì 23 maggio

Sabbio Chiese-Monte Bondone, 203 km

Diciassettesima tappa, mercoledì 24 maggio

Pergine Valsugana-Caorle, 195 km

Diciottesima tappa, giovedì 25 maggio

Oderzo-Val di Zoldo, 161 km

Diciannovesima tappa, venerdì 26 maggio

Longarone-Tre Cime di Lavaredo, 183 km

Ventesima tappa, sabato 27 maggio

Tarvisio-Monte Lussari, 18,6 km (cronometro individuale)

Ventunesima tappa, domenica 28 maggio

Roma-Roma, 135 km