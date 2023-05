Giro d’Italia 2023, decima tappa Scandiano-Viareggio: percorso e altimetria

Il percorso e l’altimetria della decima tappa del Giro d’Italia 2023 , lunga 196 chilometri da Scandiano a Viareggio. Una frazione divisa in due parti, visto che i corridori dovranno prima superare gli Appennini per poi scendere velocemente verso il lungomare toscano della Versilia. Nella prima parte la corsa vedrà infatti molto mosso, che culminerà a oltre 1500 metri di quota con il GPM di seconda categoria del Passo delle Radici. Seguirà una lunga discesa, inframezzata dal GPM di quarta categoria di Monteperpoli. Da qui mancheranno ancora quasi 80 km all’arrivo di Viareggio, con il gruppo che potrebbe quindi avere spazio e tempo per cercare di organizzare la volata di gruppo.

L’altimetria della decima tappa