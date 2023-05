Giro d’Italia 2023, diciannovesima tappa Longarone – Tre Cime di Lavaredo: data, orari, diretta tv e streaming

Venerdì 26 maggio va in scena la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2023, 183 chilometri da Longarone alle Tre Cime di Lavaredo che si presenta come la frazione più impegnativa della Corsa Rosa con ben 5400 metri di dislivello e 5 GPM da affrontare, di cui tre di prima categoria. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via alle ore 11:50 dal chilometro zero dopo il trasferimento, mentre l’arrivo alle Tre Cime di Lavaredo è stato programmato tra le 16:52 e le 17:36 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv integrale sia in chiaro sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue dalle 14) che su Eurosport, ma anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv, GCN+ e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.