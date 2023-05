Giro d’Italia 2023, tredicesima tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana: percorso e altimetria

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2023 (Borgofranco d’Ivrea – Crans Montana, 207 km) è una frazione da segnare con il cerchiolino rosso. Nonostante l’assenza della Cima Coppi, con la vetta del Gran San Bernardo cancellata dal percorso per il rischio di slavine, non mancherà ugualmente il terreno per dare battaglia in salita.

La salita del Gran San Bernardo, la prima di giornata, misurerà 26 chilometri contro i 34 inizialmente previsti e avrà il suo scollinamento a quota 1878 metri contro i 2469 del piano originale. La seguente discesa porta il gruppo a Sembrancher, dove inizia la seconda salita di giornata, la Croix de Coeur (15 chilometri al 9%), scollinata ai meno 60. Da qui sono previsti 24 chilometri di discesa e poi 23 a valle completamente pianeggianti, che portano all’inizio della salita finale verso Crans Montana, stazione sciistica svizzera. La salita, che misura 13 chilometri e ha una pendenza media del 7.2%, nella prima parte presenta vari tornanti mentre nella seconda è più lineare e leggermente meno pendente. In questa giornata si potrebbe vedere il primo vero scontro in salita tra i pretendenti alla maglia rosa.

L’altimetria della tredicesima tappa