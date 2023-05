Giro d’Italia 2023, diciassettesima tappa Pergine Valsugana-Caorle: percorso e altimetria

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2023 (Pergine Valsugana – Caorle, 197 chilometri) è la classica tappa di trasferimento di un Grande Giro, completamente pianeggiante e dunque adatta ai velocisti rimasti in gruppo per giocarsi la penultima chance prima di quella finale a Roma. La frazione è tutta in leggera discesa e non prevede alcun GPM, da segnalare solamente vari attraversamenti cittadini con i classici ostacoli del corredo urbano e varie rotatorie. Negli ultimi chilometri ci sono da affrontare 4 curve su strade mediamente larghe, il rettilineo finale è lungo 600 metri e largo 8, per cui ci sarà tutto il tempo per le squadre dei velocisti per metterli nella situazione migliore per esprimere tutta la potenza e aggiudicarsi la tappa.

GLI ORARI E LA COPERTURA TV