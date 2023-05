Giro d’Italia 2023, prima tappa Fossacesia Marina-Ortona: percorso e altimetria

L’altimetria e il percorso della prima tappa del Giro d’Italia 2023 , la cronometro individuale in terra d’Abruzzo lunga 19,6 chilometri da Fossacesia Marina a Ortona. La prima maglia rosa sarà assegnata con una frazione subito impegnativa e ricca di possibili sorprese, con gli uomini di classifica già chiamati a essere protagonisti per guadagnare sui diretti rivali oppure perdere il meno possibile. Il percorso è quasi del tutto pianeggiante e adatto agli specialisti, ma nel finale attenzione alla salita di 1300 metri alla media del 5,4% e una punta dell’8%. Seguirà una brevissima discesa nei pressi del Castello Aragonese e poi gli ultimi 750 metri in falsopiano. Non a caso la tappa assegnerà anche la prima maglia blu con il GPM di quarta categoria posto sul traguardo di Ortona.

L’altimetria della prima tappa