Giro d’Italia 2023, quattordicesima tappa Sierre-Cassano Magnago: percorso e altimetria

La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023 (Sierre – Cassano Magnago, 194 chilometri) riporta il gruppo dalla Svizzera in Italia, per una frazione sulla carta da velocisti, ma in cui non sarà da escludere neanche la possibilità dell’arrivo della fuga del mattino. Il gruppo rientra in Italia attraverso il Passo del Sempione, salita lunga 20 chilometri con la pendenza media del 6.5%. L’ascesa è però l’unica difficoltà altimetrica della giornata e viene scollinata a 138 chilometri dal traguardo, che saranno in discesa (i primi 34) e in pianura tutti i restanti.

Le squadre dei velocisti avranno dunque tutto il tempo per organizzare l’inseguimento della fuga e portare i loro sprinter nella posizione migliore, ma questo non sarà scontato vista la gran stanchezza che ci sarà in gruppo dal giorno precedente e vista la tappa di Bergamo il giorno successivo. L’ipotesi della fuga del mattino con quasi tutte le squadre con almeno un rappresentante resta molto accreditata. L’arrivo è posto nel centro di Cassano Magnago, l’ultima curva è posta prima dell’ultimo chilometro che è tutto in leggera salita circa al 3%.

L’altimetria della quattordicesima tappa