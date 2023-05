Giro d’Italia 2023, undicesima tappa Camaiore-Tortona: percorso e altimetria

La seconda settimana del Giro d’Italia 2023 procede con la Camaiore – Tortona, undicesima frazione che con i suoi 219 chilometri è la più lunga della Corsa Rosa 2023. La prima parte dopo la partenza da Camaiore è pianeggiante fino a quando si entra in Liguria superando l’Appennino Ligure attraverso il passo del Bracco (terza categoria) e la Colla di Boasi (terza categoria). Dopo la discesa che porta al traguardo volante di Busalla si entra in Piemonte attraverso il Passo della Castagnola (quarta categoria). Gli ultimi 40 chilometri che portano al traguardo di Tortona sono pianeggianti, vengono percorse strade larghe e rettilinee con gli unici ostacoli presentati della consuete rotatorie e il corredo urbano. L’ultima curva su rotatoria si trova a 500 metri dall’arrivo, segue il rettilineo finale in Corso Cavour dove con tutta probabilità sarà una volata di gruppo ad assegnare la tappa.

L’altimetria della tappa