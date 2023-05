Giro d’Italia 2023, sesta tappa Napoli-Napoli: data, orari, diretta tv e streaming

La città di Napoli è la grande protagonista della sesta tappa del Giro d’Italia 2023 , in programma giovedì 11 maggio. La corsa infatti partirà e arriverà proprio nel capoluogo campano, che si prepara a un’altra grande festa di sport a margine della conquista dello Scudetto in Serie A. I corridori dovranno affrontare 162 chilometri, con le classiche insidie degli arrivi in città tra porfido e basolato: sulla carta i velocisti potrebbero cercare di giocarsi un traguardo davvero prestigioso.

SESTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO D’ITALIA 2023: CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La sesta tappa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:15 dopo la fase di trasferimento, mentre gli organizzatori hanno programmato l’arrivo sul traguardo di Via Caracciolo tra le 17:00 e le 17:25 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv integrale sulle reti Rai e su Eurosport, ma anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale giorno dopo giorno, senza farvi perdere assolutamente nulla.