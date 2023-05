Giro d’Italia 2023, quarta tappa Venosa-Lago Laceno: percorso e altimetria

La quarta tappa del Giro d’Italia 2023 , da Venosa a Lago Laceno di 175 chilometri, è da molti considerato il primo arrivo in salita di questa edizione della Corsa Rosa. Una frazione appenninica, con 3500 metri di dislivello e un finale che potrebbe rivelarsi davvero esplosivo. I corridori infatti i GPM del Passo delle Crocelle e del Valico di Monte Carruozzo, pedalabili ma soprattutto lontani dal traguardo. La grande attesa sarà invece per la salita finale, il GPM di Colle Molella: l’ascesa misura 9,6 km con una media del 6,2%, ma il tratto centrale di circa 3 km presenta una media superiore al 9% e punte del 12-13%. Tecnicamente non è un vero arrivo in salita, perché il GPM sarà a 3 km dal traguardo: seguiranno 1000 metri di discesa e poi gli ultimi 2000 pianeggianti.

QUARTA TAPPA: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

L’altimetria della quarta tappa