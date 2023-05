Ciclismo, Giro d’Italia 2023: percorso e altimetria diciannovesima tappa

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2023 (Longarone – Tre Cime di Lavaredo, 183 chilometri) si presenta come la frazione regina di questa Corsa Rosa e potenzialmente decisiva per la classifica generale. Il tappone Dolomitico presenta infatti ben cinque salite di cui tre di prima categoria, con l’arrivo posto in quota a 2304 metri, Cima Coppi del Giro 2023 dopo l’annullamento del Gran San Bernardo. Dopo la partenza e la risalita della valle si scalano in successione senza respiro Campolongo, Valparola, Giau e Tre Croci prima della durissima ascesa finale.

Il primo chilometro e mezzo presenta pendenze massime del 18%, seguito da un falsopiano al lago di Antorno e da un tratto di discesa che porta a 4 chilometri dal traguardo, dove c’è una strettoia per la barriera del pedaggio. Qui inizia il durissimo tratto finale, con gli ultimi 4 chilometri che hanno una pendenza media del 12% e una massima del 18%, dove ci sarà la possibilità per chi avrà le gambe di fare la differenza, come fece Vincenzo Nibali sotto la neve nel 2013, ultima volta in cui si è arrivati alle Tre Cime.