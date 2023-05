Giro d’Italia 2023, seconda tappa Teramo-San Salvo: percorso e altimetria

La seconda tappa del Giro d’Italia 2023 , la Teramo-San Salvo di 201 chilometri, rimane in Abruzzo e propone quella che potrebbe essere la prima giornata adatta ai velocisti nella Corsa Rosa numero 106. Sono infatti previsti due GPM di quarta categoria, a Silvi Paese e Ripa Teatina, che però sono davvero poca cosa da un punto di vista altimetrico e soprattutto distano rispettivamente 100 e 70 chilometri dal traguardo. Nel finale l’unico rischio sarà rappresentato dal nervosismo in gruppo, con altissima velocità e rotonde e spartitraffico da superare. L’ultimo chilometro è completamente rettilineo, sembra tutto apparecchiato per una volata ad alte velocità.

SECONDA TAPPA: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

GIRO D’ITALIA 2023: CALENDARIO COMPLETO E ORARI TAPPE

L’altimetria della seconda tappa