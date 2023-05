Giro d’Italia 2023, quindicesima tappa Seregno-Bergamo: percorso e altimetria

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2023 (Seregno – Bergamo, 195 chilometri) è una delle frazioni più attese di questa edizione, che si preannuncia tra la più impegnative, il giorno prima del secondo riposo. La tappa presenta 3600 metri di dislivello e di fatto è equivalente ad una tappa di alta montagna, considerando che non c’è un metro di pianura. La prima ascesa prevista è il Valico di Valcava, scollinato dopo 46 chilometri dalla partenza, seguito da Selvino (scollinato ai meno 97) e Miragolo San Salvatore (scollinato ai meno 84). Dopo un tratto più tranquillo si arriva alla salita di Valpiana (Roncola), che viene superata quando mancano 29 chilometri al traguardo.

L’arrivo a Bergamo è il classico con il passsaggio in Città Alta attraverso Porta Garibaldi dove le pendenze toccano anche il 12%, prima della discesa che porta in Città Bassa. Dopo l’ultimo chilometro è prevista l’ultima ampia curva a sinistra che porta verso il traguardo, dove è ipotizzabile un arrivo in solitaria oppure un arrivo in volata ristretta tra i favoriti per la generale, come avvenne nel 2015 quando prevalse Bob Jungels allo sprint.

L’altimetria della quindicesima tappa