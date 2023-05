Giro d’Italia 2023, quinta tappa Atripalda-Salerno: data, orari, diretta tv e streaming

Mercoledì 10 maggio è il giorno della quinta tappa del Giro d’Italia 2023 , la Atripalda-Salerno di 171 chilometri. Giornata interamente campana per la Corsa Rosa, che potrebbe regalare spazio alle fughe su un percorso che potrebbe rivelarsi di difficile gestione per il gruppo soprattutto nella prima parte. Allo stesso tempo i velocisti saranno desiderosi di tener duro per giocarsi una delle poche possibilità di volata in queste tre settimane di corsa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la frazione.

QUINTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – La partenza da Atripalda è prevista per le ore 12:55 dal chilometro zero, con il gruppo che dovrebbe tagliare il traguardo di Salerno tra le 16:55 e le 17:25 in base alle previsioni sulla media oraria di corsa. La tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale sia su RaiSport e RaiDue che su Eurosport, con gli appassionati che potranno seguirla anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.