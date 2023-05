Giro d’Italia 2023, nona tappa Savignano sul Rubicone-Cesena: data, orario, diretta tv e streaming

La prima settimana del Giro d’Italia 2023 si chiude domenica 14 maggio con la nona tappa, la cronometro individuale di 35 chilometri da Savignano sul Rubicone a Cesena. Una delle frazioni più attese e determinanti della prima parte della Corsa Rosa, una prova contro il tempo che sicuramente creerà distacchi anche importanti tra gli uomini in lotta nella classifica generale. Per gli specialisti invece sarà una ghiotta occasione per acciuffare un prestigioso successo di tappa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

NONA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

IL CALENDARIO COMPLETO DEL GIRO 2023

GIRO D’ITALIA 2023, I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV

ORARI, TV E STREAMING – La nona tappa prenderà il via intorno alle 13:10 con la partenza del primo corridore, ossia colui che sarà in ultima posizione della classifica generale dopo le prime otto tappe. La maglia rosa invece dovrebbe partire intorno alle 16:30 e chiudere la propria fatica dopo circa 40 minuti di sforzo. Gli orari saranno comunque ufficializzati nelle ore precedenti la tappa. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv integrale sia sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue) che su Eurosport, ma anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, video e tanto altro ancora.