Giro d’Italia 2023, decima tappa Scandiano-Viareggio: data, orari, diretta tv e streaming

Martedì 16 maggio il Giro d’Italia 2023 riprende con la decima tappa, che segue il primo giorno di riposo. I corridori affronteranno la Scandiano-Viareggio, frazione di 196 chilometri che fa arrivare la Corsa Rosa sulla costa toscana in Versilia. Una giornata che potrebbe regalare gioia anche a qualche fuga, vista la prima parte molto mossa e di difficile lettura cui segue poi il finale molto agevole e veloce. Da capire se i velocisti riusciranno a controllare la corsa e organizzarsi per potersi giocare una delle poche possibilità di volata in questo Giro 2023. Andiamo a scoprire tutte le informazioni necessarie per seguire la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della decima tappa è in programma alle ore 12:20 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo a Viareggio invece è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:00 e le 17:30, in base a quella che sarà la media oraria della corsa. Gli appassionati potranno vedere la tappa in diretta tv integrale sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue) e su Eurosport, con la diretta streaming che sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro d’Italia in tempo reale giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.