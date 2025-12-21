L’Atalanta supera di misura il Genoa: Palladino non sbaglia in trasferta

Il Genoa resta in dieci e sul finale cede all’Atalanta: la squadra di Palladino non ha sbagliato in trasferta e ha guadagnato altri tre punti in classifica.

Il Genoa ha giocato in dieci praticamente tutta la gara visto che, al 3° minuto, è stato espulso il portiere Leali ma ha resistito stoicamente. L’Atalanta è riuscita a segnare solamente al 94esimo.

Il Genoa ci prova, ma l’Atalanta vince di misura: la decide Hein

L’Atalanta è riuscita a sbloccare e a vincere il match contro il Genoa al fotofinish grazie al gol segnato da Hein. Mentre Carnesecchi è stato fondamentale con una sua parata su Colombo.

Gran parte della colpa sul gol di Hein è stata di Sommariva, chiamato a sostituire Leali; il portiere del Genoa è uscito molto male e il giocatore della Dea ne ha approfittato, regalando altri tre preziosi punti alla propria squadra.