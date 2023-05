Giro d’Italia 2023, terza tappa Vasto-Melfi: data, orari, diretta tv e streaming

La terza tappa del Giro d’Italia 2023 , in programma lunedì 8 maggio, porterà la Corsa Rosa da Vasto a Melfi dopo 213 chilometri che attraverseranno ben quattro regioni. I corridori infatti partiranno dall’Abruzzo per poi fare un breve passaggio in Molise, addentrarsi nella Puglia e infine arrivare in Basilicata. Il finale mosso quasi certamente risulterà indigesto ai velocisti puri e si presterà a più possibili interpretazioni, con il gruppo che potrebbe anche faticare a controllare la fuga di giornata. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – A seguito della fase di trasferimento, la seconda tappa del Giro d’Italia 2023, prenderà il via alle ore 12:00 dal chilometro zero. L’arrivo a Melfi invece è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:00 e le 17:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà visibile in diretta tv integrale sia sulle reti Rai (RaiSport, poi dalle 14:00 RaiDue) che su Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, aggiornati e molto altro ancora.