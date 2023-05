Giro d’Italia 2023, ottava tappa Terni-Fossombrone: data, orari, diretta tv e streaming

L’ottava tappa del Giro d’Italia 2023 è la Terni-Fossombrone di 207 chilometri, in programma sabato 13 maggio. Una frazione dal finale esplosivo, caratterizzato dalle brevi salite tipiche delle Marche: veri e propri “muri” che potrebbero rimanere nelle gambe dopo le fatiche di poche ore prima al Gran Sasso. Un’altra giornata tutta da seguire quindi, forse anche in ottica classifica generale. Andiamo a scoprire come e quando seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dell’ottava tappa è fissata per le ore 12:00 dal chilometro zero di Terni, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo tra le 16:55 e le 17:30 in base alle previsioni sulla media oraria. Gli appassionati potranno seguire al Terni-Fossombrone in diretta tv integrale fin dalla partenza sia sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue) che su Eurosport, oltre che in diretta streaming con varie opzioni tra RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Il Giro d’Italia sarà seguito da Sportface giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.