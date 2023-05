Giro d’Italia 2023, dodicesima tappa Bra-Rivoli: percorso e altimetria

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2023 (Bra – Rivoli, 179 km) si svolge interamente in Piemonte con un circuito finale nella provincia di Torino. I primi 50 chilometri sono collinari con la salita di Pedraggera che è segnalata come GPM di terza categoria. Seguono 75 chilometri pianeggianti che portano da Alba a Rivoli (primo passaggio sul traguardo) dove inizia il circuito finale di 54 chilometri in cui è presente la salita al Colle Braida (9.8 chilometri al 7%, pendenza massima del 12%). Lo scollinamento avviene ai meno 28 dal traguardo, la maggior parte di questi in discesa con gli ultimi 8 chilometri totalmente pianeggianti che portano al traguardo di Rivoli, dove saranno presenti varie curve nell’abitato, l’ultima delle quali solamente a 400 metri dal traguardo. In generale può essere un frazione interlocutoria in cui la fuga potrebbe avere buona possibiità di arrivare al traguardo.

DODICESIMA TAPPA: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI TV DEL GIRO 2023

L’altimetria della dodicesima tappa