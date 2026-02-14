Milano-Cortina 2026, nove titoli in palio il 15 febbraio: gigante donne e staffetta fondo accendono il sogno azzurro

Domenica 15 febbraio giornata chiave ai Giochi: biathlon, sci alpino e sci di fondo tra le gare più attese. Brignone guida le speranze nel gigante, Pellegrino punta al colpo in staffetta.

Nove ori in un solo giorno: programma ricchissimo

Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con una domenica, 15 febbraio, che assegnerà ben nove titoli olimpici. Una maratona di emozioni tra Cortina, Anterselva, Livigno, Val di Fiemme, Milano e Predazzo, con gare decisive dal mattino fino alla serata.

Ecco le medaglie in palio:

10:00 – Slalom gigante donne (sci alpino, Cortina)

11:15 – Inseguimento uomini (biathlon, Anterselva)

11:46-11:48 – Parallelo gobbe uomini (sci freestyle, Livigno) – finale e finale 3° posto

12:00 – Staffetta uomini (sci di fondo, Val di Fiemme)

14:40 – Snowboardcross misto (Livigno) – finale

14:45 – Inseguimento donne (biathlon, Anterselva)

16:00 – 500 metri donne (pattinaggio di velocità, Milano)

18:00 – Skeleton misto (Cortina)

18:45 – Trampolino grande donne (salto con gli sci, Predazzo)

Totale: 9 ori, 9 argenti e 9 bronzi assegnati in giornata.

Biathlon: Wierer, Vittozzi e Giacomel all’assalto

Ad Anterselva le gare a inseguimento promettono spettacolo. Tra le donne, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi arrivano con ambizioni importanti: entrambe hanno dimostrato per tutta la stagione di poter lottare per il podio.

In campo maschile, riflettori puntati su Tommaso Giacomel. Il trentino è stato tra gli atleti più continui della Coppa del mondo e cercherà di sfruttare l’inseguimento per risalire posizioni e inserirsi nella lotta per le medaglie.

Gigante femminile: Brignone guida la carica

A Cortina lo slalom gigante femminile è uno dei momenti più attesi dell’intera rassegna. L’Italia si affida alla campionessa del mondo e leader della classifica di specialità Federica Brignone, già oro in superG sulle Tofane.

La valdostana parte tra le grandi favorite e proverà a bissare il successo per regalare un’altra giornata storica ai colori azzurri.

Staffetta fondo e team event: sogni di squadra

Alle 12:00 la staffetta 4×7,5 km maschile di sci di fondo può rappresentare una delle grandi occasioni italiane. Il portabandiera Federico Pellegrino guiderà il quartetto azzurro in Val di Fiemme, con l’obiettivo di inserirsi nella lotta per il podio contro le superpotenze nordiche.

Nel pomeriggio, lo snowboardcross a squadre miste riporta alla memoria l’argento di Pechino 2022 firmato Michela Moioli e Omar Visintin. Anche a Livigno l’Italia sogna un’altra finale di alto livello.

Sempre in formato misto, attenzione allo skeleton: Amedeo Bagnis e Valentina Margaglio hanno già dimostrato in Coppa del mondo di poter competere per le prime posizioni. Serviranno due run perfette per puntare al podio.

Dove vedere le gare

Le competizioni di domenica 15 febbraio saranno trasmesse in diretta tv su:

Rai 2 HD (9:00-13:00, 13:30-20:30, 21:00-23:40)

Rai Sport HD (10:30-14:10, 16:40-19:30, 20:10-23:40)

Streaming disponibile su Rai Play, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN.

Sarà una giornata lunga, intensa e decisiva. Con nove titoli in palio, Milano-Cortina è pronta a vivere uno dei suoi capitoli più spettacolari.

