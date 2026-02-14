Caduta in allenamento per Giada D’Antonio: sospetta rottura del crociato

La sedicenne napoletana, impegnata in una sessione di gigante con la squadra, è finita a terra dopo un’inforcata. Immediati i soccorsi.
Caduta durante l’allenamento di gigante
Giada D’Antonio, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. La sedicenne napoletana è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.
I risultati della risonanza
La risonanza magnetica a cui è stata sottoposta ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con sospetta rottura del legamento crociato anteriore. Le sue condizioni verranno ulteriormente valutate nel pomeriggio dalla Commissione Medica, che effettuerà un quadro definitivo della situazione.