5 Cerchi, 5 curiosità su Michela Moioli

Terza medaglia in tre Olimpiadi per Michela Moioli
Ecco 5 curiosità sulla leggenda italiana dello snowboard
1. Michela ha iniziato a sciare a soli due anni sulle piste di Spiazzi di Gromo, in provincia di Bergamo. Inizialmente, però, lo sci non la entusiasmava affatto, tanto che a un certo punto decise di smettere……
2. Uno dei segreti della sua incredibile resilienza è il legame con le radici bergamasche. Michela porta sempre con sé il motto che le ha insegnato nonna Adriana: “Molà mia”…….
Se sei vuoi conoscere le altre curiosità vai su SPORTFACE