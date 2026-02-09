Medaglie “rotte” ai Giochi: cosa sta succedendo a Milano Cortina 2026?

Alcune immagini circolate dopo le premiazioni hanno acceso l’attenzione su episodi isolati che riguardano le medaglie. La Fondazione Milano Cortina conferma di aver avviato verifiche: “Stiamo cercando di capire se esiste un problema”.

Le immagini e i primi interrogativi

Non ci sono certezze, ma alcune immagini diventate virali dopo le cerimonie di premiazione hanno sollevato interrogativi sulle medaglie consegnate agli atleti ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

In almeno un caso, la medaglia si sarebbe staccata dal nastro poco dopo la consegna. L’episodio ha attirato l’attenzione anche perché riguarda Breezy Johnson, oro nella discesa libera femminile, ripresa mentre la medaglia non risultava più correttamente fissata durante i momenti immediatamente successivi alla premiazione.

Al momento non è chiaro se si tratti di un evento isolato, di una rottura dovuta ai festeggiamenti, di una semplice anomalia tecnica o di un problema più generale legato ai materiali o al sistema di aggancio.

La posizione della Fondazione Milano Cortina

Sul tema è intervenuto Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer della Fondazione, durante la consueta conferenza stampa giornaliera dedicata all’andamento dei Giochi.

«Siamo a conoscenza, abbiamo visto le immagini, stiamo cercando di capire se esiste un problema», ha spiegato Francisi, chiarendo che l’attenzione è massima proprio per il valore simbolico delle medaglie olimpiche.

Il dirigente ha inoltre sottolineato come la Fondazione stia affrontando la questione con cautela: «Riteniamo che quello delle medaglie sia davvero un momento importante, per cui ci stiamo assolutamente lavorando».

Nessuna conclusione, ma verifiche in corso

Al momento non sono state formulate accuse né ipotesi definitive. La Fondazione ha confermato che sono in corso valutazioni tecniche per comprendere quanto accaduto e, se necessario, intervenire. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni, una volta completati gli approfondimenti tecnici.