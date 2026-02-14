Curling femminile, l’Italia perde contro la Cina: ora sono tre sconfitte su tre

Oggi l’Italia femminile del curling ha affrontato la Cina: com’è andata per Constantini e compagne questa mattina

Un’altra grande giornata di curling attende l’Italia, stavolta con le donne, che sono partite stamattina contro la Cina e stasera se la vedranno con la Svezia. Vincere è un obbligo per coltivare il sogno di una medaglia dopo il bronzo nel misto.

Ma oggi le Azzurre non sono partite benissimo, tanto che la Cina nei primi end è riuscita a portarsi sul punteggio di 3-1 in loro favore dopo una gestione quasi magistrale dei momenti cruciali. Alla fine del quarto end, però, è arrivata la forte reazione dell’Italia, che è riuscita a mettere a segno due punti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Un’ottima sbocciata di Constantini ha fissato il punteggio sul 3-3. Il quinto end ha permesso alla Cina di rimettere il muso avanti con il 4-3.

Italia sempre in partita contro la Cina, ma sbaglia il decimo end

Dopo le prime due sconfitte, l’Italia ha assolutamente bisogno di vincere e da metà match in poi, inizia a mettere il turbo. Alla fine dell’ottavo end, le Azzurre sono avanti 7-5 e non hanno alcuna intenzione di mollare.

Al nono end, la Cina sistema il punteggio e arriva sul 7-7, ma le italiane hanno la possibilità di sfruttare un hammer nell’ultimo end. Purtroppo, però, Constantini e compagne non riescono a fare bene e compiono diversi errori nel decimo end.

La Cina, nonostante partisse come sfavorita, riesce a vincere con il punteggio di 8-7 piazzando delle ottime guardie. Il percorso dell’Italia femminile si complica terribilmente.